В Петербурге нашли выброшенного на мороз енота в клетке

Одна из активисток отметила, что по некоторым признакам она предполагает, что животное из контактного зоопарка.

В Петербурге нашли оставленного в переноске на морозе енота. Об этом сообщили в группе "Енотская Правда" во "ВКонтакте".

Самодельную переноску с енотом внутри заметил молодой человек, который позвонил волонтерам. Енот еще совсем маленький, а на ухе у него есть приметная рана.

Волонтеры отметили, что в клинике будет проверен чип, а затем енота ожидает карантин. Одна из активисток отметила, что по некоторым признакам она предполагает, что животное из контактного зоопарка.

В ноябре прошлого года на улице Шувалова в Мурино заметили потерявшегося енота.

Видео: ВКонтакте / Енотская Правда