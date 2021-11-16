Хозяйка животного нашлась.

На улице Шувалова в Мурино заметили потерявшегося енота. Об этом 16 ноября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Енота заметила местная жительница, которая решила сначала накормить животного печеньками, а после и найти хозяевов. По словам очевидцев, енот разгуливал ночью 15 ноября возле круглосуточного магазина на улице Шувалова.

Как рассказала девушка, енота забрала подозрительная женщина, утверждавшая, что она его хозяйка. По словам хозяйки, животное убежало утром 16 ноября. Однако свидетели видели енота уже вторую ночь подряд. Позже в комментариях под постом объявилась и сама хозяйка енота. Чтобы успокоить неравнодушных горожан, девушка прислала фотографию с животным.

Ранее в Ржевке потеряли енота, который размером "с толстого кота".

Видео, фото: ВКонтакте / Девяткино online (Кира Годовикова)