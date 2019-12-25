В Ржевке потеряли енота, который размером "с толстого кота"

Хозяин рассказал, что все прививки у енота сделаны, но он может укусить в целях самообороны.

В Петербурге жители Ржевки потеряли енота, которому два года. Об этом в субботу, 30 октября, сообщили в Telegram канале "Ржевка".

Хозяин рассказал, что все прививки у енота сделаны, но он может укусить в целях самообороны.

На Ржевке потерялся енот! По адресу Ковалевская 19 убежала девочка 2 года. Окрас темный, размером с толстого кота. Если увидите - не пытайтесь ловить! Прививки сделаны, но кусает внушительно. написали в публикации

Ранее центр "Велес" забрал енота-полоскуна у безответственных хозяев. Они месяц держали в кладовке животное из-за его поведения.

Фото: Telegram / Ржевка