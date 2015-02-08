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В Ленинградском зоопарке показали, как енот Фунтик борется с коробкой
Сегодня, 20:38
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В Ленинградском зоопарке показали, как енот Фунтик борется с коробкой

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В коробке были кусочки кролика.

В Ленинградском зоопарке енот-полоскун Фунтик устроил схватку с красной коробкой, в которой были кусочки кролика. Об этом рассказали 22 мая в учреждении. 

Хищник смело набросился на непокорную противницу, а коробка и не собиралась просто так отдавать лакомства. Тогда Фунтик проявил смекалку, натягивая жгут на себя и стаскивая оппонента вниз. 

Коробка героически сопротивлялась, но вскоре сдала позиции. Победа была за Фунтиком! Хитрый енот быстро распотрошил своего врага, и заветные кусочки кролика молниеносно перекочевали из картонного укрытия в желудок довольного хищника. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее в зоопарке сообщили, как питаются нильские крыланы. В дикой природе они едят спелые фрукты, нектар, цветочный сок, иногда листья и пыльцу. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: енот, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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