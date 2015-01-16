В Ленинградском зоопарке рассказали, как питаются нильские крыланы

В дикой природе нильские крыланы едят спелые фрукты, нектар, цветочный сок, иногда листья и пыльцу.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка перечислили продукты, которыми питаются нильские крыланы или, как их еще называют, египетские летучие собаки. Эти животные относятся к группе фруктоядных летучих мышей.

В дикой природе нильские крыланы едят спелые фрукты, нектар, цветочный сок, иногда листья и пыльцу. В петербургском учреждении рацион тоже разнообразен и богат. В меню бананы, хурма, апельсины, манго, папайя, питахайя, ананас, виноград, груша, яблоки, авокадо, огурцы, нектарины, персики, слива, киви, абрикосы, черешня, клубника, арбуз и дыня. Кроме фруктов, ягод и овощей, египетским летучим собакам предлагают гречневую и мультизлаковую каши, сок, пыльцу, изюм, курагу, греческий йогурт, мед и специальные витамины.

До открытия экспозиции киперы раскладывают часть кормов по мискам, часть подвешивают на шпажки. Нильские крыланы питаются в течение дня, поэтому у вас есть прекрасная возможность застать этих животных за трапезой. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка