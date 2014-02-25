  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:28
99
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке показали, как енот Элвис перекусывает ягодой

0 0

В рацион енотов также входят лягушки, змеи, ящерицы, насекомые, рыба, грызуны, птичьи яйца.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали енота Элвиса и его дневную трапезу: он перекусил малиной и черникой. А вообще эти животные являются всеядными. 

В рацион енотов также входят лягушки, змеи, ящерицы, насекомые, рыба, грызуны, птичьи яйца, крабы, раки, желуди, орехи и фрукты. 

Обязательно приходите понаблюдать за трапезой этих зверьков в наш зоопарк. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке показали четырехмесячную дочь японских макак Саюри. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая) 

Теги: енот, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии