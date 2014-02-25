В Ленинградском зоопарке показали, как енот Элвис перекусывает ягодой

В рацион енотов также входят лягушки, змеи, ящерицы, насекомые, рыба, грызуны, птичьи яйца.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали енота Элвиса и его дневную трапезу: он перекусил малиной и черникой. А вообще эти животные являются всеядными.

В рацион енотов также входят лягушки, змеи, ящерицы, насекомые, рыба, грызуны, птичьи яйца, крабы, раки, желуди, орехи и фрукты.

Обязательно приходите понаблюдать за трапезой этих зверьков в наш зоопарк. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая)