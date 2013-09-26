Центр "Велес" забрал енота-полоскуна у безответственных хозяев

Они месяц держали в кладовке животное из-за его поведения.

В центре помощи диким животным во Всеволожском районе Ленобласти поселился енот-полоскун, которого хозяева месяц держали в кладовке из-за буйного поведения. Об этом специалисты центра "Велес" рассказали в Instagram.

Как рассказали сотрудники центра, в семье, где жило животное, родился ребенок, а у енотика начался гон и "испортилось" поведение – он начал кусаться и переворачивать в доме всё вверх дном. Поэтому енот (девочка) месяц провела в кладовке, а потом ее пытались отдать "в заботливые руки".

Енот теперь останется в "Велесе", потому что климат нашего региона не подходит для его комфортного проживания.

В феврале енот забрался в машину на стоянке аэропорта Домодедово.

Фото: Instagram / @veles_center_spb