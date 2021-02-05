Зверек отказался выходить в снегопад из-под машины.

Енот забрался в машину на стоянке аэропорта "Домодедово" и отказался уходить из-за непогоды. Об этом сообщил очевидец. Ролик с подтверждением его слов опубликован в Telegram-канале BAZA. Известно, что инцидент произошел с автомобилем, который водитель взял в сервисе каршеринга.

Шофер заявил, что должен был вернуть машину, поэтому собрался долить незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя. Неожиданно под капотом транспортного средства он увидел дикое животное. Зверь решил там переждать снегопад. Мужчина связался с представителями департамента сохранения биоразнообразия по региону. Специалисты дали ему несколько советов по тому, как выманить енота из убежища.

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Енот отказался покидать автомобиль. После непродолжительной прогулки по парковке он снова вернулся под капот. Сотрудникам компании "каршеринга" пришлось организовать до утра дежурство около машины, чтобы зверь не стал жертвой. Власти Москвы пообещали проследить за судьбой животного.

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Фото и видео: Telegram-канал BAZA