Врач объяснил где и как может болеть в теле человека при угрозе сердечного приступа.

Телемедик Александр Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта. Об этом специалист заявил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-канале. По словам врача, боль в животе может сказать человеку об угрозе сердечного приступа. При инфаркте такой тип болезни возникает в задней и нижней стенках сердца. Также неприятные ощущения могут фиксироваться и в других частях тела пациента.

Так что это не всегда классическое жжение за грудиной. Это может быть боль в руке, животе, голове, пальцах, зубная боль. Александр Мясников, российский доктор

Напомним, что сердечный приступ представляет из себя патологическое состояние, обусловленное недостатком кровоснабжения мышцы в области атеросклеротической бляшки артерии. При этом процессе может произойти ишемия или некроз участка данной мышцы.

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Фото: YouTube/О самом главном