Петербургские депутаты одобрили идею заставить магазины раскрывать наценку

Проект подготовлен по инициативе депутата от "Единой России" Андрея Рябоконя.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило федеральную законодательную инициативу, предполагающую обязательное указание торговой наценки на ценниках социально значимых продуктов. Поправки предложено внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Проект подготовлен по инициативе депутата от "Единой России" Андрея Рябоконя. По его словам, раскрытие информации о наценке поможет предотвратить необоснованное повышение цен и обеспечит большую прозрачность в процессе ценообразования.

Предлагается, что указание торговой надбавки станет обязательным для крупных розничных сетей. Речь идёт о таких товарах, как мясо и мясопродукты, молоко, яйца, сахар, соль, хлеб, мука, чай, а также некоторые категории плодоовощной продукции. Полный перечень продукции, на которую будет распространяться новая норма, планируется утвердить на уровне правительства РФ.

Контролировать соблюдение требований, в случае принятия закона, будет Роспотребнадзор. Ведомство также получит полномочия по проверке достоверности информации, отображаемой на ценниках.

За инициативу проголосовали 47 парламентариев. Документ был одобрен в окончательном чтении и будет направлен на рассмотрение в Государственную думу.

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Фото: Piter.tv