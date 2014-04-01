Врач объяснил, к каким последствием приведет повышенное давление, если его игнорировать.

Доктор Александр Мясников перечислил восемь худших последствий гипертонии. Об этом телеведущий рассказал зрителям в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе.

В числе наиболее негативных последствий гипертонии специалист отметил инфаркт и инсульт, риск повышения сосудистой деменции и Альцгеймер. Также высокое давление может привести пациента к мерцательной аритмии, ишемической кардиомиопатии, эректильной дисфункции и почечной недостаточности.

Медик напомнил, что люди с высоким давлением зачастую не ощущают своей проблемы. Для того, чтобы избежать тяжелых последствий данного диагноза следует не игнорировать гипертонию, а правильно ее лечить.

При этом врач отметил, что проблема с лечением данного заболевания заключается в том, что пациенты не ощущают высокого давления. Для предотвращения очень тяжелых последствий следует не игнорировать гипертонию и правильно ее лечить, резюмировал специалист.

Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса.

Фото: YouTube/О самом главном

