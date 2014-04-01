Врач рассказал о вреде аспирина.

Доктор Александр Мясников назвал популярное лекарство, опасное для детей. Информацией телеведущий поделился со зрителями программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-канале. Врач напомнил родителям, что пациентам до 12 лет нельзя давать аспирин для сбивания высокой температуры. Этот препарат способен вызвать у ребенка такое осложнение как синдром Рея (острую почечную недостаточность с энцефалопатией). развитие синдрома может привести к летальному исходу.

Поэтому везде детям в мире запрещено давать аспирин как обезболивающее либо жаропонижающее средство. Александр Мясников, российский медик

Эксперт призвал заменить аспирин парацетамолом, если лекарство необходимо ребенку. Также врач напомнил, что при повышенной температуре человеку можно принимать душ. Но при очень высокой температуре больного лучше обтирать, чтобы облегчить его состояние.

Доктор Мясников призвал россиян закаляться и искупался на камеру в ледяной реке.

Фото: YouTube/О самом главном