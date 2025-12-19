Рост цен на лекарства в Петербурге замедлился до минимальных значений

Аптечные цены в Петербурге выросли всего на 12 процентов за год.

В 2025 году в Санкт-Петербурге темпы роста средней цены упаковки лекарственных препаратов снизились до 12 процентов. Средняя стоимость одной упаковки лекарств по итогам года составила 526,1 рубля. Такие данные приводит аналитическая компания DSM Group.

Эксперты связывают замедление роста цен с общим снижением инфляционного давления. По данным статистики годовая инфляция в Петербурге в декабре 2025 года составила 4,75 процента что стало минимальным показателем с 2020 года. Общий объём продаж лекарственных средств через аптечные сети города за год достиг 177,37 миллиона упаковок. Это на 1,4 процента меньше чем в 2024 году. Годом ранее снижение продаж составляло 5,1 процента при объёме около 180 миллионов упаковок.

В денежном выражении коммерческий рынок лекарственных препаратов по итогам 2025 года увеличился на 13,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Совокупная ёмкость рынка составила 1,85 триллиона рублей. В целом по стране за 2025 год через аптечные организации было реализовано 4,4 миллиарда упаковок лекарственных средств. Рост объёма потребления составил 0,02 процента по сравнению с 2024 годом.

Доля лекарств отечественного производства в натуральном выражении достигла 59,4 процента что на 0,2 процентного пункта меньше чем годом ранее. В денежном выражении доля российских препаратов увеличилась на 1,5 процентного пункта и составила 44,2 процента.

Ранее мы сообщили о том, что четверть фармпродукции РФ производится в Петербурге.

Фото: Pxhere