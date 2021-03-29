Доктор Мясников призвал россиян закаляться и искупался на камеру в ледяной реке

Закаливание и лекарство, по его мнению, обозначает куда больше, чем просто лекарство.

Врач Александр Мясников в полуголом виде бросился в сугроб, затем скатился в реку. Так он призвал россиян заниматься закаливанием организма. Видео об этом он опубликовал в Instagram.

В соцсети Мясников рассказал, что находится в Сибири в гостях у своего друга. Также он отметил, что дорога из Москвы в тайгу занимает меньше времени, чем из столицы на дачу, из-за различных часовых поясов.

Шутки шутками, но закаливание и лекарство обозначает куда больше, чем просто лекарство. врач Александр Мясников

Ранее телеведущий Александр Мясников призвал россиян отказаться от употребления фруктовых соков из-за высокого содержания в них сахара. При этом медик назвал такие напитки сахарным раствором.

Видео: Instagram/drmyasnikov.ru