В соснах Сибири обнаружили радиационные следы

В годичных кольцах деревьев обнаружили признаки влияния ядерных испытаний XX века.

Учёные Института ядерной физики СО РАН обнаружили в годичных кольцах сосен следы ядерных испытаний 1960-х годов. Об этом пишут РИА Новости.

Исследование проводилось с использованием радиоуглеродного анализа, который фиксирует изменения изотопа углерода-14 в природных объектах. По словам специалистов, атмосферные ядерные испытания оказали глобальное влияние на состав атмосферы и зафиксированы в древесных кольцах по всему миру.

Анализ показал совпадения с международными наблюдениями, подтверждая глобальный характер явления. Всего с 1945 года в мире проведено около 2,5 тысячи ядерных испытаний.

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