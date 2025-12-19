Сибирь и ДФО до 2029г получат 16,5 млрд руб. на замену систем теплоснабжения

На реализацию этой инициативы в федеральном бюджете 2026-2028 годов суммарно зарезервировано более 16,5 млрд рублей. В 2026 году - более 5,1 млрд рублей, а в 2027 и 2028 годах - по 5,7 млрд рублей.

Федеральное правительство окажет поддержку регионам Сибири и Дальнего Востока при проведении модернизации систем отопления в частных домах. Соответствующей информацией поделился со своими заместителями на оперативном совещании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что ранее Владимир Путин дал поручение по поддержке граждан, чтобы они могли при обрести современные, энергоэффективные, экологически безопасные отопительные системы отечественного производства. На реализацию данной задачи из бюджета в следующие три года будет направлено 16,5 миллиарда рублей. В первую очередь поддержку со стороны государства должны получить наиболее нуждающиеся категории населения. Речь идет о людях с ограничениями по здоровью, многодетных семьях, ветеранов и инвалидах ВОВ, участниках специальной военной операции (СВО), Субъектам Сибири и Дальнего Востока в рамках софинансирования будут предоставляться субсидии и механизм их распределения.

Прошу строго следить за тем, чтобы ход работ был в соответствии с графиком. От того, насколько оперативно и качественно они будут выполняться зависит и комфорт, и безопасность проживания людей в их домах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Власти сообщили, что модернизация подразумевает под собой покупку и установку твердотопливного котла с коэффициентом полезного действия не менее 84 процента, а также монтаж современного внутридомового отопительного оборудования. Специализированное оборудование должно обеспечивать предельно допустимые нормы выброса угарного газа и прочих веществ. Общая стоимость проекта модернизации для одного домовладения не должна превышать 700 тысяч рублей. Однако сумма может увеличиваться за счет финансирования из регионального бюджета.

Фото и видео: Правительство России