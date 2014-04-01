Врач считает, что человечество еще долго будет находиться рядом с инфекцией.

Российский врач Александр Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса. Об этом специалист сообщил зрителям YouTube-канала "Соловьев LIVE". По мнению медика, обществу следует свыкнуться с мыслью о том, что инфекция COVID-19 никогда не исчезнет.

Будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая. Александр Мясников, доктор

Эксперт полагает, что прививку от коронавируса гражданам придется ставить раз в один или два года. Ранее заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова говорила о том, что показатели по числу зараженных позволяют говорить ей о начале третьей волны распространения инфекции. Мясников отреагировал на данные сведения. Он считает, что правительство России вряд ли введет жесткие ограничения. Он призвал россиян ответственно подойти к вакцинации.

Мясников назвал популярное лекарство, опасное для детей.