Врач призвал запекать продукт.

Российский телеведущий и врач Александр Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля. Информацией специалист поделился со зрителями канала "Россия-1" в эфире программы "О самом главном". Запись доступна на YouTube-платформе. Доктор напомнил аудитории, что не стоит очищать клубень от кожуры. Идеальным вариантом приготовления данного продукта он считает запекание. В этом случае клубень сохраняет большинство полезных элементов, а также не требует добавления масла.

Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой. Александр Мясников, российский доктор

Напомним, что ранее врач рассказал о опасности употребления "белых" продуктов. В опасный перечень Мясников отнес выпучку, белый рис, макароны. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс.

Мясников перечислил восемь худших последствий гипертонии.

Фото: YouTube/О самом главном