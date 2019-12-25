Россия заняла третье место в G20 по доступности картофеля. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на открытые данные.

Отмечается, что килограмм картофеля в России в среднем стоит 52,1 рубля. Он остается оциально значимым продуктом с высокой конкуренцией и ограниченной маржой. Кроме того, чувствительный к цене спрос не позволяет производителям и ритейлу существенно повышать стоимость.

Самый дешевый картофель среди стран G20 продается в Индии. Стоимость килограмма составляет 30,3 рубля. На втором месте идет Турция с показателем 45,9 рубля. В топ-5 рейтинга также вошли Китай (59,8 рубля) и Бразилия (95 рублей). Самый дорогой картофель продается в Южной Корее (281 рубль).

