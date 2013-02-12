В России пиво подорожало на 15% за год

В России по итогам января-февраля 2026 года средняя стоимость пива выросла на 15%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные государственной системы маркировки "Честный знак".

Отмечается, что средняя стоимость литра пива составляет 177,6 рублей. В феврале нынешнего года цены на пиво выросли всего на 0,3%, до 177,8 рублей за литр. Кроме того, за весь 2025 год пиво подорожало на 16%, до 192,1 рублей за литр.

В пивоваренной компании "Балтика" объяснили подорожание ростом ставок акцизов с 30 рублей до 33 рублей за литр на пиво крепостью до 8,6%. Также сообщается, что на цены повлиял рост стоимости сырья.

