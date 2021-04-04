Доктор Мясников призвал россиян не бояться дешевых аналогов лекарственных средств

По словам врача, дженерики проходят те же испытания, что и дорогие лекарства.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о бюджетных аналогов лекарственных препаратов – дженериков. По его словам, предрассудки, которые связаны с аналогами, совершенно необоснованные.

Мясников добавил, что дженерики проходят те же клинические испытания, что и оригиналы. К тому же и количество активного вещества у них примерно на одном же уровне. Также теледоктор заявил, что врачи склонны назначать дешевые препараты, чтобы пациент точно принимал лекарство и не обращал внимания на отталкивающую цену.

Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же! Александр Мясников для "России-1"

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Видео: Youtube / Россия 1



