Врач призвал с осторожностью принимать аспирин.

Александр Мясников назвал популярное лекарство, провоцирующее кровоизлияние в мозг. Об этом специалист заявил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира размещена на YouTube-канале. По словам медика, неаккуратное применение нестероидных противовоспалительных препаратов приведет к серьезным последствиям. В частности, речь идет об использовании аспирина.

В первую очередь аспирин, ацетилсалициловая кислота...Вот, у нас болит голова, мы принимаем таблетки, не думая, что голова пройдет, а желудок мы угробим. Александр Мясников, врач

Эксперт рассказал, что особенно опасно принимать такие лекарства в том случае, если пациент имеет в организме бактерию Helicobacter pylori. В сочетании с ней больного может ждать даже летальный исход, так как аспирин способен вызвать смертельно-опасные кровотечения.

Мясников рассказал, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина.

Видео: YouTube/О самом главном