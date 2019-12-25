Врач рассказал, как можно использовать антидепрессанты.

Российский доктор Александр Мясников назвал частую ошибку при головной боли. Информацией телеведущий поделился в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись доступна на YouTube-платформе. Врач уточнил, что часто пациенты ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими. Они помогают при самом распространенном виде головной боли - напряжении. Она встречается в восьми случаях из десяти.

При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих. Александр Мясников, медик

Вышеуказанная боль представляет из себя разновидность остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия, фасции. Врач заметил, что многие отказываются принимать антидепрессанты от данного диагноза, аргументируя свое решение тем, что у них нет депрессии.

Мясников предупредил об опасной болезни из-за попадании волос в организм.

Фото: YouTube/О самом главном