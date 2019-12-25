В Петербурге зафиксировано максимальное потребление антидепрессантов

Эксперты связывают рост потребления с увеличением уровня стресса, тревожности и депрессивных состояний среди населения.

Петербург занял первое место в России по потреблению антидепрессантов. По данным аналитиков, на Москву, Московскую область и Северную столицу приходится 40% всего объема рынка этих препаратов, сообщает РБК.

В начале прошлого года россияне значительно увеличили расходы на антидепрессанты. Общий объем трат составил 3,6 миллиарда рублей, что на треть больше, чем за аналогичный период ранее. Было продано 4,1 миллиона упаковок, рост составил 21%.

Средний показатель потребления по стране — 156 упаковок на 1000 человек. Однако в Петербурге и Москве эти цифры значительно выше:

Петербург — 311,8 упаковки на 1000 человек;

Москва — 284,7 упаковки на 1000 человек.

Эксперты связывают рост потребления с увеличением уровня стресса, тревожности и депрессивных состояний среди населения. Также отмечается, что россияне стали чаще обращаться за психологической помощью и активнее использовать медикаментозную поддержку.

