Врач призвал употреблять в пищу морскую рыбу.

Доктор Александр Мясников назвал способ борьбы с последствиями коронавируса. Об этом телеведущий рассказал в программе "О самом главном" на канале "Россия-1". Запись эфира размещена на YouTube-платформе. Специалист объяснил полезный эффект в употреблении омега-3 (полинасыщенных жирных кислот) во время реабилитации после инфицирования COVID-19.

Мы не знаем, чем кормят искусственно выращенную рыбу. Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 — полученные из дикой рыбы — например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3 и других питательных полезных веществ. Александр Мясников, российский врач

Медик напомнил, что Омега-3 содержится в морской рыбе, а речная не поможет избавиться от последствия коронавируса. Микроэлементы, содержащиеся в морской рыбе" имеют противовоспалительные эффекты и помогают бороться против мерцательной аритмии.

Доктор Мясников объяснил бессонницу наличием некоторых привычек.

Фото: YouTube/О самом главном