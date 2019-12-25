Телеврач объяснил, каких болезней нужно опасаться людям, родившимся в определенный месяц.

Российский доктор Александр Мясников рассказал, как месяц рождения влияет на болезни. Заявление врач сделал в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира размещена на YouTube-канале. Телемедик сослался на сведения от американского Колумбийского университета, ученые из которого провели соответствующее исследование с участием свыше 1,5 миллиона респондентов.

Специалисты определили, что у людей, которые родились в январе, чаще других фиксировалась гипертония и кардиомиопатия. У февральских - фиксируются проблемы с дыхательной системой; рожденные в марте склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии. Апрельские - имеют склонность к стенокардии, а майские - в большинстве имеют низкий вес при рождении.

Рожденные в июне имеют предрасположенность к инфаркту больше остальных, в июле - к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, в августе — к астме. Слабым местом для тех, кто рожден в сентябре является ЖКТ, а также тошнота и рвота. Родившиеся в октябрь чаще остальных попадают в больницу в ОРВИ, ОРЗ и ИППП, ноябрьские - с ишемической болезнью, аритмией и раком легких. Родившимся в декабре стоит опасаться синяков и травм.

Мясников назвал вирус, вызывающий рак.

Фото: YouTube/О самом главном



