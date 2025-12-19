В Волховской межрайонной больнице Ленобласти открылся инфекционно-гепатологический центр

Ремонт включал в себя глубокое инженерное улучшение.

В межрайонной больнице Волхова Ленинградской области провели капитальный ремонт. Проект реконструкции и открытие инфекционно-гепатологического центра были реализованы при активном участии агрохимического холдинга "ФосАгро" и администрации Ленобласти. Ремонт включал в себя глубокое инженерное улучшение: установку новой системы вентиляции, замену канализационных и электрических сетей и комплексную гидроизоляцию. Масштабная реконструкция позволила полностью преобразить стационар, рассказали в правительстве Ленобласти.

Социальная ответственность – неотъемлемая часть философии нашей компании. Участвуя в создании современного инфекционного центра, мы внесли реальный вклад в развитие здравоохранения всего Волховского района. Закуплено именно то оборудование и мебель, которые позволят врачам работать с максимальной эффективностью, а пациентам – получать максимально квалифицированную помощь в комфортных условиях. Вячеслав Полушкин, заместитель директора Волховского филиала АО "Апатит"

Волховский филиал АО "Апатит" полностью оснастил инфекционно-гепатологический центр современным медицинским оборудованием и мебелью. Также были закуплены функциональные кровати для палат и мебель для служебных помещений. Компания купила и высокотехнологичную медицинскую технику: наборы для биопсии и пункций, УЗИ-аппараты и фиброскан для диагностики заболеваний печени.

Обновление Волховской МРБ – яркий пример успешного государственно-частного партнерства в рамках национального проекта "Здравоохранение". Поддержка со стороны такого социально ответственного индустриального партнера, как компания "ФосАгро", ускоряет качественное преображение медучреждения. Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области

Приёмное отделение больницы также преобразилось. Там теперь организован консультативно-диагностический коридор с изолированными кабинетами для врачей различных специальностей: хирургов, терапевтов, неврологов, травматологов и педиатров.

Инфекционно-гепатологическое отделение соответствует санитарным стандартам и организовано по принципу мельцеровских боксов (помещений, предназначенных для госпитализации и проведения лечебно-диагностических мероприятий больным). Каждый бокс имеет систему вентиляции, медицинский шлюз и отдельный вход с улицы. После модернизации их количество увеличилось в два раза. Это полностью исключает риск внутрибольничного распространения инфекций. В структуре центра также созданы реанимационные палаты и специализированное отделение для амбулаторного лечения пациентов с вирусным гепатитом С.

Такие центры необходимы для диагностики, лечения и профилактики заболеваний, связанных с инфекциями и патологиями печени. К направлениям, практикуемым отделениями, относится: лечение хронических вирусных гепатитов, коррекция осложнений при заболеваниях печени, реабилитация после перенесённого инфекционного заболевания, плановая вакцинация от инфекционных заболеваний. В центрах работают специалисты по направлениям: врач-инфекционист, врач-гепатолог, врач-паразитолог, врач-иммунолог и другие.

Похожий гепатологический центр открылся в Петербурге в Боткинской больнице в 2024 году. Он принимает граждан по программе ОМС из Центрального, Красногвардейского, Колпинского, Невского, Калининского, Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадского районов.

Заболевания печени могут никак не проявляться долгие годы. Редко могут быть такие симптомы как желтушность склер, болезненность суставов, необъяснимая слабость, тошнота, рвота, боль в правом подреберье, зуд. Симптомы не специфичные, поэтому заболевание может протекать незаметно.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за кожей зимой.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти