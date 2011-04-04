Врач призвал обращать внимание на признаки заболевания на ранних стадиях.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта. Об этом врач сообщил зрителям программы "О самом главном" на канале "Россия-1". Запись эфира опубликована на YouTube-платформе. Специалист заявил, что пациенты редко обращают внимание на боль за грудиной, одышку, повышенную потливость, ощущение слабости, изжогу и спутанность речи. Эти признаки могут говорить о серьезной проблеме.

Надо знать свои риски для инфаркта. Александр Мясников, медик

В первую очередь доктор призвал учитывать пол и возраст. Инфаркту подвержены в большинстве женщины после 50 лет и мужчины после 45 лет. Следует обращать внимание на ранние проявления признаков диагноза у родственников, как как заболевание имеет наследственный характер. факторами риска являются повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий сахар, гипертония.

Мясников рассказал, кому нельзя принимать парацетамол.

Фото и видео: YouTube/ Россия 1