Российский телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта. Об этом врач сообщил зрителям программы "О самом главном" на канале "Россия-1". Запись эфира опубликована на YouTube-платформе. Специалист заявил, что пациенты редко обращают внимание на боль за грудиной, одышку, повышенную потливость, ощущение слабости, изжогу и спутанность речи. Эти признаки могут говорить о серьезной проблеме.
Надо знать свои риски для инфаркта.
Александр Мясников, медик
В первую очередь доктор призвал учитывать пол и возраст. Инфаркту подвержены в большинстве женщины после 50 лет и мужчины после 45 лет. Следует обращать внимание на ранние проявления признаков диагноза у родственников, как как заболевание имеет наследственный характер. факторами риска являются повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий сахар, гипертония.
Мясников рассказал, кому нельзя принимать парацетамол.
Фото и видео: YouTube/ Россия 1
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