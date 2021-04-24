Врач дал рекомендации по выбору рыбы.

Российский врач Александр Мясников рассказал, какая рыба опасна для здоровья. Информацией со зрителями специалист поделился в рамках программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Врач уточнил, что чем крупнее рыба, тем больше вероятность наличия в ней ртути. Медик рекомендовал покупать рыбу небольшого размера, которой отдает предпочтение население островов. Остальную рыбу местные жители предпочитают продавать туристам.

Какие мы знаем хищные рыбы? Тунец, лососевые – семга. Александр Мясников, медик

Эксперт рассказал о безопасности такого продукта как белый и желтый консервированный тунец. Эта рыба является популярным ингредиентом для салатов.

Мясников назвал самый опасный жир в теле человека.

Фото: YouTube/ Россия 1