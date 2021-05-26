Врач оценил полезность колбасных изделий.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян. В рамках программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" медик сообщил о смертельной опасности колбасных изделий. Запись эфира опубликована на YouTube-канале.

Нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака. Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально ВОЗ отнесены к канцерогенам. Александр Мясников, врач

Доктор считает, что реклама колбасной продукции должна быть под запретом, как и реклама табачных изделий. Мясников заметил, что употребление колбас уносит столько жизней, а табаку с этим показателем нельзя сравниться. Специалист также заметил, что употребление большого количества колбасы в рационе питания может сказаться на мужском здоровье.

Мясников развеял миф об известной причине набора веса.

Фото и видео: YouTube/ Россия 1