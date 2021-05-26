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Путин потребовал завершить строительство 20 кораблей в срок

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Он отметил, что иные виды и рода войск также нуждаются в высокотехнологичных изделиях.

Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство 20 кораблей в срок. Об этом он рассказал на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

Глава государства отметил, что иные виды и рода вооруженных сил также нуждаются в высокотехнологичных изделиях. По его словам, в воздушно-космические силы запланирована поставка 145 модернизированных воздушных судов

Обращаю внимание: важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 99,98%.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: армия россии, владимир путин, президент россии, строительство кораблей
Категории: Новости России, Лента новостей,

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