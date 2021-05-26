Глава государства назвал этот показатель хорошим.

Президент России Владимир Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 99,98%. Об этом он рассказал на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

По словам главы государства, этот показатель является хорошим. Также, по словам Путина, пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на российскую экономику, однако своевременно принятые меры позволили "сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов".

Президент отметил необходимость впредь четко в срок поставлять в вооруженные силы перспективные образцы вооружения и техники.

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