  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:46
96
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 99,98%

0 0

Глава государства назвал этот показатель хорошим.

Президент России Владимир Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 99,98%. Об этом он рассказал на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

По словам главы государства, этот показатель является хорошим. Также, по словам Путина, пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на российскую экономику, однако своевременно принятые меры позволили "сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов".

Президент отметил необходимость впредь четко в срок поставлять в вооруженные силы перспективные образцы вооружения и техники.

Ранее Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир путин, гособоронзаказ, коронавирус, пандемия, президент россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии