Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

По его словам, граждане России должны сами осознать эту необходимость.

Президент России Владимир Путин выступил против обязательно вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на экономическом совещании в режиме видеоконференции. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что на эту тему есть разные точки зрения. Также обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников определенных специальностей, кому приходится контактировать с большинством людей.

Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин подписал закон о поддержке семей с детьми.

Видео: kremlin.ru