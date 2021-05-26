Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин выступил против обязательно вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на экономическом совещании в режиме видеоконференции. Его слова приводит ТАСС.
Глава государства отметил, что на эту тему есть разные точки зрения. Также обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников определенных специальностей, кому приходится контактировать с большинством людей.
Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин подписал закон о поддержке семей с детьми.
Видео: kremlin.ru
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