Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Документ предусматривает меры, которые российский лидер озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Напомним, эти меры российский лидер поручил разработать в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.

Согласно одобренному документу, с 1 июля текущего года неполные семьи, в которых воспитываются несовершеннолетний от восьми до 17 лет, будут получать ежемесячные пособия в размере половины детского прожиточного минимума в субъекте проживания. В среднем по России эта сумма составляет более 5,5 тысяч рублей.

Также с 1 июля женщинам, которые встали на учет по беременности до 12 недель, будут ежемесячно выплачиваться денежные средства в половину размера прожиточного минимума. В среднем это составит 6350 рублей в месяц.

Помимо этого, с 1 сентября 2021 устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет. Размер будет равняться 100% от заработной платы.

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