Правительство РФ повысило оклады военным

Также денежное довольствие повысят росгвардейцам, таможенникам, пожарным и другим.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов военнослужащим. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что с 1 октября текущего года военным России повысят оклады 1,037 раза. Это коснется как контрактников, так и призывников. Также денежное довольствие повысят сотрудникам Росгвардии, полицейским со специальными званиями, работникам ФСИН, а также пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи.

Документ предусматривает также повышение пенсии бывшим сотрудникам органов Министерства внутренних дел по контролю за оборотом наркотических средств..

Увеличение окладов произойдет за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

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