Госдума одобрила законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

Законопроект одобрен в первом чтении.

Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия и прохождения медицинского освидетельствования на владение им. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Поправки будут внесены в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в России". Их дополнят перечнем медицинских противопоказаний, при которых жителям России будет запрещено владеть оружием. Данный список составит правительство РФ.

Согласно одобренному законопроекту, россияне смогут пройти медкомиссию для разрешения на владение оружием только в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Проверка кандидатов будет включать в себя исследование на наркотики и другие психотропные вещества. Результаты отправят на хранение в единую базу, которая будет доступна Росгвардии.

Уклонение от освидетельствования грозит кандидатам аннулированием прав на владение оружием. Также планируется упразднить бумажные справки для получения лицензии.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Сам стрелок арестован на два месяца. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее в Татарстане после нападения на школу у жителей изъяли 40 единиц огнестрельного оружия.

Фото: Piter.tv