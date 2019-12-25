Полиция региона проводит проверки после трагедии в казанской школе.

В Татарстане после нападения на школу у жителей изъяли 40 единиц огнестрельного оружия. Об этом журналистам рассказал местный представитель Государственного совета по региону Фарид Мухаметшин. Опасные предметы выявлены в рамках проводимых проверок. Оперативные мероприятия были инициированы после трагедии, произошедшей в казанской гимназии под номером 175.

Проверка уже началась силами Росгвардии Республики Татарстан полным ходом. Уже выявляем оружие. Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учет. Фарид Мухаметшин, член Госсовета Татарстана

Напомним, что 11 мая 2021 года бывший ученик школы устроил стрельбу в здании. Погибли девять человек, включая семерых несовершеннолетних. Пострадали еще 23 человека. В настоящее время подозреваемый Ильназ Галявиев арестован по решению суда.

"Казанского стрелка" поставили на учет как склонного к суициду.

Фото: Piter.tv