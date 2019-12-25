СФ одобрил закон об освобождении от медкомиссии призывников с отсрочкой по учебе

Сенаторы приняли законопроект на пленарном заседании.

Совет Федерации России одобрил закон об освобождении от обязательной медицинской комиссии призывников с отсрочкой или освобождением по учебе или по семейным обстоятельствам. Решение сенаторы приняли 19 мая на пленарном заседании в верхней палате парламента.

Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу или право на освобождение от призыва на военную службу, проводится по их заявлению. текст пояснительной записки к законопроекту

Российские специалисты объяснили коллегам, что у многих граждан РФ есть основания для отсрочки или освобождения от воинского призыва, хотя он и признаны годными к прохождению службы. Такие призывники могут не проходить медкомиссию. Однако, если они желают это сделать, то им следует подать соответствующее заявление.

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Фото: Piter.tv



