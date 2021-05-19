СФ одобрил закон о визах на полгода для туристов при наличии у них брони в гостинице

Документ принят сенаторами.

Совет Федерации одобрил закон о визах на полгода для туристов при наличии у них брони в гостинице, внесенной в федеральный реестр туроператоров. Решение сенаторы приняли на пленарном заседании. Документ упрощает порядок оформления виз для иностранных гостей. Теперь они смогут получать разрешение на нахождение в стране на период до шести месяцев.

Напомним, что на данный момент виза для зарубежных туристов выдается на срок до одного календарного месяца или на основе принципа взаимности на срок до полугода. Одобренный законопроект утверждает, что такая виза может быть вручена иностранцу при наличии у него подтверждения о приеме в месте размещения: отеле, заведениях горнолыжных трасс, пляжей.

С июня начнут действовать сертификаты вакцинации в ЕС.

Видео: YouTube / Совет Федерации