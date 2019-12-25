"Казанского стрелка" поставили на учет как склонного к суициду

Сейчас он арестован на два месяца.

Ильназа Галявиева, который совершил 11 мая вооруженное нападение на школу №175 в Казани, поставили на учет как склонного к суициду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что "казанский стрелок" был доставлен в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. В настоящее время за ним усилен контроль, а также установлено круглосуточное видеонаблюдение.

Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду, психиатры проводят работу. источник ТАСС в правоохранительных органах

Сообщается, что стрелка поставили на учет как склонного к суициду из-за его сообщения в интернете о совершении самоубийство после расстрела в школе.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Сам стрелок арестован на два месяца. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее Патриарх Кирилл назвал причиной стрельбы в школе в Казани отсутствие религиозного воспитания.

Фото: Telegram/BAZA