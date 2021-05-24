Кабмин направит более 520 миллионов рублей на закупку лекарств для онкобольных детей

Данный препарат не зарегистрирован в России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит более полумиллиарда рублей на закупку за границей лекарства "Онкаспар". Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

Данный препарат предназначен для лечения детей с онкологическими заболеваниями. По словам Мишустина, в 2022 году в Россию доставят около двух тысяч упаковок лекарства. Глава кабмина добавил, что в будущем потребность в нем может составить до 2,5 тысяч упаковок в год.

Правительство направит более 520 млн рублей на закупку за рубежом лекарства "Онкаспар". В России оно пока не производится и не зарегистрировано. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Также Мишустин сообщил, что Министерству здравоохранения и Министерству промышленности и торговли РФ поручено в сжатые сроки подготовить необходимые документы для закупки данного препарата.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит более пяти миллиардов рублей на поддержку проектов в сфере искусственного интеллекта.

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