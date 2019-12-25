В России на помощь пациентам с коронавирусом выделят 25 млрд рублей

Еще 25 млрд рублей выделят на специализированную медицинскую помощь.

По итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин утвердил ряд поручений. Среди них и помощь пациентам с коронавирусом. На эти цели правительство выделит 25 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России.

Стало известно, что еще 25 млрд рублей будет выделено на специализированную и высокотехнологичную медпомощь. Деньги пойдут на строительство больниц и диспансеров. В сообщении говорится, что Минздрав и Минфин до 28 мая должны подготовить проект акта о направлении денег на завершение объектов здравоохранения в нескольких регионах.

Премьер-министр Михаил Мишустин также распорядился проработать стандарт допустимой доли расходов россиян на ЖКУ до 1 июля.

Фото: Piter.TV