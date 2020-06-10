В России появится стандарт допустимой доли расходов на ЖКУ

Его проработают до 1 июля.

Премьер министр Михаил Мишустин до 1 июля поручил проработать стандарт допустимой доли расходов россиян на ЖКУ. Поручение было опубликовано на сайте правительства по итогам отчета в Госдуме.

"Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов РФ и определении источников финансирования и представить согласованные предложения", — говорится в поручении.

Данное поручение было адресовано Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину РФ.

Напомним, что по итогам отчета в Госдуме Михаил Мишустин также поручил подготовить новые предложения по поддержке импортозмещения. Этим вопросом займется Минпромторг. План дополнительной поддержки в ведомстве должны разработать до 15 июля.

Фото: Piter.TV