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Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении

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В Ереване рассказали о важности реформ для будущего страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости пересмотреть стратегию национальной безопасности страны. Соответствующее заявление глава иностранного правительства сделал на пресс-конференции с местными журналистами. Чиновник заметил, что  смыслом существования республики должно стать не обслуживание исторической справедливости и каких-либо общенациональных повесток , а обеспечение свобод, счастья и благосостояния граждан страны. Никол Пашинян уверен в том, что безопасность власти могут обеспечить путем диверсификации внешних связей, реформирования армии, внедрения всеобъемлющей системы обороны.

Происходящие процессы привели нас к убеждению.  этой точки зрения, я думаю, и это очевидно, что стратегия национальной безопасности должна быть пересмотрена, и процесс этого пересмотра на рабочем уровне уже начался.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

В Армении не против начала делимитации границ с четырех сел Тавушской области.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia

Теги: армения, национальная безопасность, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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