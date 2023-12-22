В Армении не против начала делимитации границ с четырех сел Тавушской области

Никол Пашинян рассказал о гарантиях нападения со стороны Азербайджана.

Армения не против начать процесс делимитации государственных границ с четырех сел в Тавушской области, которые ранее перешли под контроль Еревана в результате военных действий 1990-x годов. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в местном парламенте. Глава местного кабинета министров заметил, что процесс не гарантирует того, что страна не подвергнется нападению со стороны Азербайджана. Однако, если демалитация все же не начнется, то атака со стороны Баку будет гарантированной. Ранее армянская оппозиция неоднократно уведомляла власти о том, что считает неприемлемым отдавать Азербайджану четыре населенных пункта, находящиеся на территории Тавушской области.

Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахской области Азербайджана. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

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Фото и видео: YouTube / Government of Armenia