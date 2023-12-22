Путин вступил в должность президента РФ

Его новый президентский срок продлится до 2030 года.

Владимир Путин вступил в должность президента России. Инаугурация главы государства проходит в Большом Кремлевском дворце.

Глава государства принес присягу, после которой официально вступил в должность. Новый президентский срок Путина продлится до 2030 года. Для него это пятый по счету срок во главе страны.

Отметим, что церемония инаугурации главы государства началась с торжественного внесения государственного флага РФ, штандарта президента, Конституции РФ и знака президента страны.

Ранее мы сообщали, что Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина.

Видео: kremlin.ru