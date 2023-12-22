Путин вступил в должность президента РФ

Владимир Путин вступил в должность президента России. Инаугурация главы государства проходит в Большом Кремлевском дворце.
Глава государства принес присягу, после которой официально вступил в должность. Новый президентский срок Путина продлится до 2030 года. Для него это пятый по счету срок во главе страны.
Отметим, что церемония инаугурации главы государства началась с торжественного внесения государственного флага РФ, штандарта президента, Конституции РФ и знака президента страны.
Ранее мы сообщали, что Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина.
Видео: kremlin.ru
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