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Путин вступил в должность президента РФ

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Его новый президентский срок продлится до 2030 года.

Владимир Путин вступил в должность президента России. Инаугурация главы государства проходит в Большом Кремлевском дворце.

Глава государства принес присягу, после которой официально вступил в должность. Новый президентский срок Путина продлится до 2030 года. Для него это пятый по счету срок во главе страны.

Отметим, что церемония инаугурации главы государства началась с торжественного внесения государственного флага РФ, штандарта президента, Конституции РФ и знака президента страны.

Ранее мы сообщали, что Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, инаугурация президента россии, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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