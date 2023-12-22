Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

В Венесуэле поздравили президента РФ с инаугурацией.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро прокомментировал предстоящую инаугурацию российского президента Владимира Путина на должность главы государства. Латиноамериканский политик в эфире своей программы "С Мадуро +",на местном телеканале назвал своего иностранного коллегу из Москвы одним из величайших мировых президентов, который вывел современную Россию на уровень новой сверхдержавы.

После распада, дезинтеграции и большого конфликта при развале Советского Союза в 1991 году он в рекордно короткие сроки перепозиционировал, воссоединил РФ и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Николас Мадуро уточнил, что победа на недавних президентских выборах в России говорит о том, что народ страны остается на стороне Владимира Путина. Он добавил, что их поддерживает венесуэльский народ, который любит и уважает россиян. Он призвал совместно продолжать движение к многополярному миру.

Мадуро заявил о размещении США секретных военных баз в Гайане-Эссекибо.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro