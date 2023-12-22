Мадуро заявил о размещении США секретных военных баз в Гайане-Эссекибо

Глава Венесуэлы рассказал о рисках для граждан со стороны Вашингтона.

Американские представители разместили собственные секретные военные базы на территории Гайаны-Эссекибо. Соответствующее заявление публично сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в прямом эфире местного телеканала Venezolana de Televisión. Такие сведения латиноамериканский политик предоставил аудитории в рамках торжественной церемонии принятия Органического закона о защите Гайаны-Эссекибо, которая в соответствии с ним признана территорией Венесуэлы.

Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что в Гайаные-Эссекибо расположены секретные военные базы и подразделения Южного командования и ЦРУ, которые готовят агрессию <…> против населения на юге и востоке Венесуэлы. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Глава государства отметил, что сейчас Гайаной управляет не президент страны Мухаммед Ирфаан Али, а Южное командование Вооруженных сил США, Центральное разведывательное управление и компания ExxonMobil. Николас Мадуро призвал население быть готовым защищать мир и территориальную целостность.

Президент Венесуэлы сообщил, что в ближайшее время посетит Россию.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro