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Президент Венесуэлы сообщил, что в ближайшее время посетит Россию

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Николас мадуро пригласил в эфир своей программы посла России.

Венесуэльский политический лидер Николас Мадуро сообщил, что скоро посетит с рабочим визитом Россию. Латиноамериканский президент выразил солидарность с российским народом и президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление лидер латиноамериканской республики сделал в рамках выступления в эфире телевизионной программы "С Мадуро +", транслируемой на местном канале. Такое послание глава государства сделал, общаясь с приглашенным гостем, российским послом в Каракасе Сергеем Маликом-Багдасаровым. 

Передайте президенту Путину, что скоро я посещу его... Мне очень больно от того, что произошло в Москве . Я прошу вас, чтобы вы передали особым образом нашему старшему брату... полную солидарность и полную поддержку Боливарианской Республики Венесуэла

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы Римского.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro

Теги: венесуэла, латинская америка, николас мадуро, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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