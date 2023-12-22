Президент Венесуэлы сообщил, что в ближайшее время посетит Россию

Николас мадуро пригласил в эфир своей программы посла России.

Венесуэльский политический лидер Николас Мадуро сообщил, что скоро посетит с рабочим визитом Россию. Латиноамериканский президент выразил солидарность с российским народом и президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление лидер латиноамериканской республики сделал в рамках выступления в эфире телевизионной программы "С Мадуро +", транслируемой на местном канале. Такое послание глава государства сделал, общаясь с приглашенным гостем, российским послом в Каракасе Сергеем Маликом-Багдасаровым.

Передайте президенту Путину, что скоро я посещу его... Мне очень больно от того, что произошло в Москве . Я прошу вас, чтобы вы передали особым образом нашему старшему брату... полную солидарность и полную поддержку Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы Римского.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro