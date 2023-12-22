В Венесуэле назвали украинский кризис провокацией Запада.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский, оскорбляющий папу Римского Франциска, напоминает ему "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуаидо. В Каракасе глава государства поддержал призыв понтифика из Ватикана к началу мирных переговоров относительного украинского кризиса.

Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа. Папа Франциск прав, и мы из Венесуэлы твердо и преданно поддерживаем слова. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала в социальных сетях фрагменты предстоящего интервью понтифика, в котором тот заявил о том, что в региональном конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать реальность и согласиться на мирное урегулирование ситуации. Такие слова были восприняты западной общественностью как призыв к капитуляции киевского режима. Высказывание главы Святого престола раскритиковали украинский президент Владимир Зеленский, глава министерства по иностранным делам Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД ФРГ. В Венесуэле заметили, что весь украинский кризис можно назвать провокацией.

Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro