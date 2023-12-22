Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский, оскорбляющий папу Римского Франциска, напоминает ему "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуаидо. В Каракасе глава государства поддержал призыв понтифика из Ватикана к началу мирных переговоров относительного украинского кризиса.
Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа. Папа Франциск прав, и мы из Венесуэлы твердо и преданно поддерживаем слова.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала в социальных сетях фрагменты предстоящего интервью понтифика, в котором тот заявил о том, что в региональном конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать реальность и согласиться на мирное урегулирование ситуации. Такие слова были восприняты западной общественностью как призыв к капитуляции киевского режима. Высказывание главы Святого престола раскритиковали украинский президент Владимир Зеленский, глава министерства по иностранным делам Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД ФРГ. В Венесуэле заметили, что весь украинский кризис можно назвать провокацией.
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны.
Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro
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